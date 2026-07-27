Путин заявил, что РФ добьется своих целей в СВО

Путин: Россия добьется своих целей в СВО Путин заявил, что РФ добьется своих целей в СВО

Москва27 июл Вести.Россия добьется своих целей в специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встречи с депутатами Госдумы в Большом Кремлевском дворце.

Мы добьемся своих целей. И вместе сделаем все для победы, для России сказал Путин

Путин добавил, что на все исторические испытания, на все внешнее агрессивное давление российский народ ответил внутренней сплоченностью.

Как ранее заявил глава государства, спецоперация на Украине рано или поздно завершится, но важно сохранить то чувство единства, которое зародилось в это время как на фронте, так и в тылу.