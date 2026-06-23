Москва23 июнВести.Россия в ходе спецоперации придет "туда, куда нужно", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов.
Он отметил, что ВСУ бьют по гражданским объектам, в том числе чтобы вызвать неуверенность в действиях российских войск, при этом "за скобки" выносится ситуация на фронте.
Ну там же долбят (наши) ребята каждый день, каждый божий день. И придем туда, куда нужносказал президент
В ответ один из выпускников пообещал в этом помочь.
Я не сомневаюсь, сомненья нетдобавил Путин
Во вторник президент отмечал, что на фронте нет ни одного участка, где российская армия не поджимала бы ВСУ.