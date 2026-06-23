Путин об СВО: придем туда, куда нужно

Путин: Россия в ходе СВО придет туда, куда нужно Путин об СВО: придем туда, куда нужно

Москва23 июн Вести.Россия в ходе спецоперации придет "туда, куда нужно", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов.

Он отметил, что ВСУ бьют по гражданским объектам, в том числе чтобы вызвать неуверенность в действиях российских войск, при этом "за скобки" выносится ситуация на фронте.

Ну там же долбят (наши) ребята каждый день, каждый божий день. И придем туда, куда нужно сказал президент

В ответ один из выпускников пообещал в этом помочь.

Я не сомневаюсь, сомненья нет добавил Путин

Во вторник президент отмечал, что на фронте нет ни одного участка, где российская армия не поджимала бы ВСУ.