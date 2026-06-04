Москва4 июнВести.ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, нет места, где бы этого не было, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.
По словам главы российского государства, Россию больше интересует реальная ситуация в украинском конфликте, чем поступающие об этом заявления из США.
Полный контроль над Донбассом и переговоры с Киевом не противоречат друг другудобавил при этом Путин
Он отметил, что в последнее время российская армия полностью освободила от присутствия ВСУ территорию Луганской народной республики. На 85% освобождена территория Донецкой народной республики.
За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2 тысячи 440 квадратных километровнапомнил президент РФ
При этом украинские вооруженные силы, по словам Путина, сталкиваются с массой проблем, главной из которых является нехватка личного состава. Воевать на Украине никто не хочет, пояснил российский президент.
Путин сказал, что для России предпочтительная ситуация – это достижение договоренностей на Украине прежде всего на основе тех компромиссов, которые были достигнуты на встрече президентов РФ и США в Анкоридже. Для этого на эти компромиссы должны пойти в Киеве, продолжил глава российского государства. Тогда конфликт на Украине быстро завершится, подчеркнул Путин.