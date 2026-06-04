Путин: РФ наступает по всей линии соприкосновения, нет места, где этого нет

Москва4 июн Вести.ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, нет места, где бы этого не было, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

По словам главы российского государства, Россию больше интересует реальная ситуация в украинском конфликте, чем поступающие об этом заявления из США.

Полный контроль над Донбассом и переговоры с Киевом не противоречат друг другу добавил при этом Путин

Он отметил, что в последнее время российская армия полностью освободила от присутствия ВСУ территорию Луганской народной республики. На 85% освобождена территория Донецкой народной республики.

За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2 тысячи 440 квадратных километров напомнил президент РФ

При этом украинские вооруженные силы, по словам Путина, сталкиваются с массой проблем, главной из которых является нехватка личного состава. Воевать на Украине никто не хочет, пояснил российский президент.

Путин сказал, что для России предпочтительная ситуация – это достижение договоренностей на Украине прежде всего на основе тех компромиссов, которые были достигнуты на встрече президентов РФ и США в Анкоридже. Для этого на эти компромиссы должны пойти в Киеве, продолжил глава российского государства. Тогда конфликт на Украине быстро завершится, подчеркнул Путин.