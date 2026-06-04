Москва4 июн Вести.Главная проблема Вооруженных сил Украины - катастрофические потери личного состава. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Ежемесячные потери украинских войск составляют около 40 тысяч военнослужащих, добавил российский лидер.

Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня - катастрофическая нехватка личного состава сказал Путин

Глава государства также рассказал, что Россия вернула под свой контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% Донецкой Народной Республики.

Путин подчеркнул, что на Украине никто не хочет воевать.