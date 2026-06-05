Москва5 июнВести.У Украины мало что получается с разработкой собственных новых видов беспилотников. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ.
Он отметил, что Запад продолжает активно поставлять Киеву новые типа вооружений.
Пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получаетсяпояснил президент
Российский лидер подчеркнул, что РФ должна укреплять систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию страны.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что само существование украинской индустрии беспилотников угрожает России.