Путин заявил, что у Украины мало что получается в области военных разработок

Путин рассказал о проблемах ВСУ с созданием новых беспилотников Путин заявил, что у Украины мало что получается в области военных разработок

Москва5 июн Вести.У Украины мало что получается с разработкой собственных новых видов беспилотников. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ.

Он отметил, что Запад продолжает активно поставлять Киеву новые типа вооружений.

Пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается пояснил президент

Российский лидер подчеркнул, что РФ должна укреплять систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию страны.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что само существование украинской индустрии беспилотников угрожает России.