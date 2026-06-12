Путин назвал понятной проблему с беспилотниками на фронте Путин: проблема с дронами на передовой понятна

Москва12 июн Вести.Проблема с дронами в зоне боевых действий понятна: беспилотники, "как мухи", висят в воздухе, не давая бойцам поднять голову. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

По словам главы государства, командиры подразделений ежедневно докладывают ему о том, какие проблемы создают дроны, и каким способом, по их мнению, эту проблему можно преодолеть.

Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны, как мухи, висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна подчеркнул российский лидер

Ранее президент заявил, что патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач России в специальной военной операции. По словам главы государства, РФ одержит победу в СВО благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.