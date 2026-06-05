Москва5 июнВести.Президент России Владимир Путин заявил, что проблема применения ВСУ беспилотников с реактивными двигателями уже купируется Минобороны РФ. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
По его словам, Россия столкнулась с применением со стороны киевского режима дронов с реактивными двигателями.
Но и это средство ведения вооруженной борьбы уже купируетсясказал Путин
Он отметил, что Украина не обладает теми средствами поражения, которые есть у РФ, в том числе гиперзвуковым оружием и крылатыми ракетами.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 135 беспилотников Вооруженных сил Украины за шесть часов.