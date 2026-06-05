Путин: проблема применения ВСУ дронов с реактивными двигателями уже купируется

Путин рассказал о ведении борьбы с БПЛА, оснащенными реактивными двигателями Путин: проблема применения ВСУ дронов с реактивными двигателями уже купируется

Москва5 июн Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что проблема применения ВСУ беспилотников с реактивными двигателями уже купируется Минобороны РФ. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

По его словам, Россия столкнулась с применением со стороны киевского режима дронов с реактивными двигателями.

Но и это средство ведения вооруженной борьбы уже купируется сказал Путин

Он отметил, что Украина не обладает теми средствами поражения, которые есть у РФ, в том числе гиперзвуковым оружием и крылатыми ракетами.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 135 беспилотников Вооруженных сил Украины за шесть часов.