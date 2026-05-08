Российская система ПВО за 4 часа 7 мая сбила 95 украинских БПЛА над 11 регионами

Расчеты российской ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ за 4 часа до перемирия Российская система ПВО за 4 часа 7 мая сбила 95 украинских БПЛА над 11 регионами

Москва8 мая Вести.Вечером 7 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 95 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, запущенных украинскими националистами.

Об этом говорится в комментарии Министерства обороны России, размещенном в национальном мессенджере МАКС.

Уточняется, что инциденты зафиксированы в период с 20.00 до 00.00 по московскому времени.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что ударные дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также Московского региона.

Кроме того, украинские беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

В полночь 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю предстоящих торжеств, приуроченных к Дню Победы.