Москва16 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 89 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Смоленской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Калужской, Владимирской, Тульской областей и Московского региона, а также над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны сообщали, что в период с 09.00 мск до 15.00 мск 16 мая над регионами России дежурные средства ПВО уничтожили 76 украинских дронов.