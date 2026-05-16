Москва16 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 89 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шестнадцатого мая в период с 15.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Смоленской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Калужской, Владимирской, Тульской областей и Московского региона, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщали, что в период с 09.00 мск до 15.00 мск 16 мая над регионами России дежурные средства ПВО уничтожили 76 украинских дронов.