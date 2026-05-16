За шесть часов над территорией России уничтожено 76 украинских дронов Минобороны: ПВО за 6 часов сбила 76 украинских дронов над регионами России

Москва16 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов 16 мая перехватили и уничтожили 76 украинских дронов над российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.

16 мая текущего года в период с 09.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской и Тульской областей, над Краснодарским краем и Крымом, над Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в МО сообщили, что в ночь на 16 мая над Россией сбили 138 украинских беспилотников.