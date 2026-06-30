Москва30 июнВести.За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили 806 беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.
В зоне проведения специальной военной операции на Украине были сбиты дроны самолетного типа. Также в военном ведомстве отчитались об уничтожении семи управляемых авиационных бомб силами противовоздушной обороны.
Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ освободили Малиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также взяли под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.