За сутки ВС РФ сбили 806 украинских БПЛА в зоне проведения СВО

За минувшие сутки армия РФ сбила 806 дронов ВСУ За сутки ВС РФ сбили 806 украинских БПЛА в зоне проведения СВО

Москва30 июн Вести.За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили 806 беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне проведения специальной военной операции на Украине были сбиты дроны самолетного типа. Также в военном ведомстве отчитались об уничтожении семи управляемых авиационных бомб силами противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ освободили Малиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также взяли под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.