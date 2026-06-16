Москва16 июнВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали в зоне специальной военной операции 491 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также лишились 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, система ПВО перехватила и уничтожила две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго".
За минувшую ночь силы ПВО сбили 172 дрона над территорией России. Так, некоторые беспилотники были уничтожены над Астраханской, Брянской, Белгородской и Курской областями.
В оборонном ведомстве также сообщили, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.