Силы ПВО сбили 491 дрон ВСУ, сообщили в Минобороны РФ МО РФ: средства ПВО уничтожили 491 украинский БПЛА и 2 ракеты "Фламинго"

Москва16 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали в зоне специальной военной операции 491 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также лишились 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, система ПВО перехватила и уничтожила две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго".

За минувшую ночь силы ПВО сбили 172 дрона над территорией России. Так, некоторые беспилотники были уничтожены над Астраханской, Брянской, Белгородской и Курской областями.

В оборонном ведомстве также сообщили, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.