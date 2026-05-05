Москва5 маяВести.Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 601 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 6 крылатых ракет "Фламинго". Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Кроме того, в зоне проведения специальной военной ВС РФ уничтожили девять авиабомб и два снаряда HIMARS, производимых в Соединенных Штатах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 6 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
В оборонном ведомстве также заявили, что ВС РФ в ответ на террористические действия Киева нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, которые используются в интересах ВСУ.