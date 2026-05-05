Силы ПВО уничтожили 601 дрон ВСУ и 6 ракет "Фламинго", сообщили в МО РФ Минобороны РФ: средства ПВО сбили 6 ракет "Фламинго" и 601 беспилотник ВСУ

Москва5 мая Вести.Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 601 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 6 крылатых ракет "Фламинго". Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, в зоне проведения специальной военной ВС РФ уничтожили девять авиабомб и два снаряда HIMARS, производимых в Соединенных Штатах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 6 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве также заявили, что ВС РФ в ответ на террористические действия Киева нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, которые используются в интересах ВСУ.