Москва4 июлВести.Российская ПВО сбила 893 украинских беспилотника, а также управляемые авиабомбы, ракеты "Фламинго" и американские снаряды HIMARS, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Так, по данным министерства, сбиты 16 управляемых авиабомб, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго".
Ранее в МО РФ заявили, что ночью и утром 4 июля Киев предпринял попытку комбинированного удара по России. Средства ПВО при отражении этой атаки уничтожили 494 украинских БПЛА, 10 ракет "Фламинго", 9 снарядов HIMARS.