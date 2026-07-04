МО РФ: 893 украинских БПЛА сбиты над российскими регионами за сутки

ПВО за сутки сбила 893 украинских дрона МО РФ: 893 украинских БПЛА сбиты над российскими регионами за сутки

Москва4 июл Вести.Российская ПВО сбила 893 украинских беспилотника, а также управляемые авиабомбы, ракеты "Фламинго" и американские снаряды HIMARS, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Так, по данным министерства, сбиты 16 управляемых авиабомб, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

Ранее в МО РФ заявили, что ночью и утром 4 июля Киев предпринял попытку комбинированного удара по России. Средства ПВО при отражении этой атаки уничтожили 494 украинских БПЛА, 10 ракет "Фламинго", 9 снарядов HIMARS.