Силы ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника

Москва18 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 992 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, также ликвидированы четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиационных бомб украинских боевиков.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сводке Минобороны

Отмечается, что всего с начала спецоперации были ликвидированы 164703 беспилотника противника.

Ранее в министерстве сообщали, что за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов ВСУ над регионами России и Азовским морем.