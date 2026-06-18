МО РФ: ПВО за ночь уничтожила 555 беспилотников ВСУ над российскими регионами

ПВО за ночь сбила 555 беспилотников ВСУ над регионами РФ МО РФ: ПВО за ночь уничтожила 555 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Москва18 июн Вести.За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дроны ВСУ сбиты над территориями Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Крыма и акваторией Азовского моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО с начала суток 18 июня сбили порядка 180 летевших на российскую столицу беспилотников ВСУ.

Кроме того, атаке подверглась и Московская область. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.