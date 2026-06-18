ВС РФ уничтожили 52 БПЛА, летевших на Москву Российские военные уничтожили 52 БПЛА, летевших на Москву

Москва18 июн Вести.Силы противовоздушной обороны уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сказано в его канале в мессенджере МАХ

Враг предпринимает попытки атаки с раннего утра 18 июня. По словам Собянина, обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод" — зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Также нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ — о последствиях не уточнялось.

Атакам подверглась и Московская область. Губернатор Андрей Воробьев заявил о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.

Накануне на подлете к столице российские военнослужащие сбили 25 вражеских БПЛА.