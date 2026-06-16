Силы ПВО РФ уничтожили за ночь 172 украинских дрона Минобороны РФ: средства ПВО перехватили за ночь 172 беспилотника ВСУ

Москва16 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 172 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинские дроны были ликвидированы над Астраханской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Рязанской и Ростовской областями.

Кроме того, вражеские беспилотники сбили над Московским регионом, Кубанью, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В оборонном ведомстве уточнили, что система ПВО отработала в период с 20.00 мск 15 июня до 07.00 мск 16 июня.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе за ночь были уничтожены порядка 35 БПЛА. Информации о пострадавших не поступало.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили еще 25 украинских БПЛА, летевших на столицу. Всего с начала суток в черте региона перехватили 60 дронов ВСУ.