Москва16 июнВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 172 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинские дроны были ликвидированы над Астраханской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Рязанской и Ростовской областями.
Кроме того, вражеские беспилотники сбили над Московским регионом, Кубанью, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В оборонном ведомстве уточнили, что система ПВО отработала в период с 20.00 мск 15 июня до 07.00 мск 16 июня.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе за ночь были уничтожены порядка 35 БПЛА. Информации о пострадавших не поступало.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили еще 25 украинских БПЛА, летевших на столицу. Всего с начала суток в черте региона перехватили 60 дронов ВСУ.