Силы ПВО за день сбили 172 дрона над РФ, акваториями Азовского и Черного морей

Силы ПВО сбили за день 172 дрона ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями Силы ПВО за день сбили 172 дрона над РФ, акваториями Азовского и Черного морей

Москва23 июл Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 172 украинских дрона над регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило российское Минобороны в четверг, 23 июля.

Дроны были нейтрализованы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

По данным ведомства, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, над Московским регионом, над Крымом, над Башкортостаном, над Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Минобороны сообщало, что силы ПВО в ночь на четверг сбили 223 украинских дрона ВСУ.