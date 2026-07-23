Москва23 июлВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 172 украинских дрона над регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило российское Минобороны в четверг, 23 июля.
Дроны были нейтрализованы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типасказано в сообщении
По данным ведомства, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, над Московским регионом, над Крымом, над Башкортостаном, над Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее Минобороны сообщало, что силы ПВО в ночь на четверг сбили 223 украинских дрона ВСУ.