ПВО за 13 часов сбила 245 дронов ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря Минобороны: ПВО сбила 245 дронов ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря

Москва24 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 13 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваторией Черного моря 245 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы 24 июня в период с 07.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Оренбургской, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за шесть часов вторника, 23 июня, перехватили и уничтожили над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей 47 украинских беспилотников.