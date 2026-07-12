Силы ПВО за 12 часов сбили 220 дронов ВСУ над регионами России и двумя морями Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 220 украинских дронов над регионами РФ

Москва12 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей 220 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА противника были сбиты 12 июля в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожили 585 вражеских беспилотников в зоне проведения спецоперации.