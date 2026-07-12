Москва12 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение истекших суток уничтожили 585 вражеских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.
В суточной сводке ведомства отмечается, что ПВО также отразила атаку 11 управляемых авиабомб ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты… 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
В ночное время средства ПВО отразили атаку 349 украинских дронов над 16 российскими регионами и акваториями двух морей.
Ранее Минобороны РФ отчиталось о нанесении группового удара. Высокоточное оружие поразило объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Одесской области, которые использовались для перевозки и хранения военных грузов ВСУ.