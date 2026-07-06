Москва6 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 811 беспилотников и девять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении МО РФ
Кроме того, по данным министерства, за тот же период российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских боевиков в 153 районах.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на понедельник, 6 июля, российские средства ПВО сбили 519 украинских беспилотников над регионами России.