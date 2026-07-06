Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 811 дронов и 9 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Средства ПВО за сутки уничтожили 811 беспилотников и 9 авиабомб ВСУ в зоне СВО Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 811 дронов и 9 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Москва6 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 811 беспилотников и девять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Кроме того, по данным министерства, за тот же период российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских боевиков в 153 районах.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на понедельник, 6 июля, российские средства ПВО сбили 519 украинских беспилотников над регионами России.