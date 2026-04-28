Силы ПВО за сутки сбили 281 украинский беспилотник в зоне спецоперации Минобороны РФ: 281 дрон ВСУ сбит в зоне спецоперации за сутки

Москва28 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 281 беспилотник, а также 10 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

В военном ведомстве сообщили об ударах российской армии по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которая используется в интересах ВСУ, а также по местам сборки, хранения и запуска беспилотников. Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

27 апреля Минобороны РФ сообщало, что ПВО за сутки уничтожили 114 беспилотников, а также две управляемые авиационные бомбы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.