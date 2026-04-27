Силы ПВО за сутки сбили 114 украинских беспилотников в зоне спецоперации Минобороны: 114 дронов ВСУ сбиты в зоне спецоперации за сутки

Москва27 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 114 беспилотников, а также две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе проведения СВО.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В военном ведомстве также сообщили об ударах российской армии по месту производства беспилотников дальнего действия, используемых вв интересах ВСУ объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью. В Минобороны РФ уточнили, что все нейтрализованные дроны ВСУ были самолетного типа.