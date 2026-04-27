Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Москва27 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 27 апреля уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что дроны были ликвидированы над территорией Брянской области.

Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области говорится в сообщении

В предыдущую ночь силы противовоздушной обороны сбили 203 украинских беспилотника над российскими регионами.