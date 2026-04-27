Москва27 апрВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 27 апреля уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что дроны были ликвидированы над территорией Брянской области.
Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской областиговорится в сообщении
В предыдущую ночь силы противовоздушной обороны сбили 203 украинских беспилотника над российскими регионами.