Москва22 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области обнаружили и уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Враг совершил атаку ночью 22 апреля.
Уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нетнаписал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее утром стало известно, что в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю ранен житель села Новый Ропск.