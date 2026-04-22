Москва22 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области обнаружили и уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Враг совершил атаку ночью 22 апреля.

Уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет

написал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее утром стало известно, что в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю ранен житель села Новый Ропск.