Над Брянской область сбиты 3 беспилотника ВСУ Над территорией Брянской областью уничтожены 3 беспилотника ВСУ

Москва22 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области обнаружили и уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Враг совершил атаку ночью 22 апреля.

Уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет написал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее утром стало известно, что в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю ранен житель села Новый Ропск.