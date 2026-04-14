Москва14 апрВести.Три украинских беспилотника самолетного типа сбили над Брянской областью в ночь на вторник, 14 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в MAX.
Дроны были уничтожены силами ПВО Минобороны РФ.
Отмечается, что никто не пострадал при атаке. Разрушений тоже нет. На местах падения обломков работают сотрудники оперативных и экстренных служб.