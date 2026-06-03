Более 130 украинских БПЛА уничтожено в небе над Брянской областью Над Брянской областью уничтожили 134 БПЛА

Москва3 июн Вести.В небе над территорией Брянской области ликвидированы более 130 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дроны противника сбили ночью 3 июня, в среду.

Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС – Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 134 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в Telegram-канале правительства

Отмечается, что последствий на земле нет, обошлось без пострадавших, разрушений не зафиксировано. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.