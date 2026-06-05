Москва5 июнВести.В небе над территорией Брянской области сбили 34 беспилотника противника, сообщает пресс-служба правительства региона.
Украинские дроны уничтожили в ночь на 5 июня, пятницу.
Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС – Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 34 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в Telegram-канале правительства
Отмечается, что обошлось без пострадавших, разрушений не зафиксировано.
На местах падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб.