Москва18 апрВести.В Брянской области минувшей ночью расчеты ПВО Министерства обороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск" и спецподразделения Росгвардии уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере MAX.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.
На местах работают сотрудники оперативных и экстренных службы. Ситуация на контроле.