Москва3 маяВести.Над территорией Брянской области силами подразделений ПВО Минобороны России, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск" и региональными спецподразделениями Росгвардии уничтожены еще 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
Наши защитники продолжают отражение массированной атакинаписал он в мессенджере MAX
По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз сообщал, что ночью 3 мая над территорией субъекта было уничтожено 143 беспилотника, в течение дня – еще 19.