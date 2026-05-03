Еще 25 БПЛА самолетного типа ликвидированы над Брянской областью

Над Брянской областью уничтожены еще 25 беспилотников Еще 25 БПЛА самолетного типа ликвидированы над Брянской областью

Москва3 мая Вести.Над территорией Брянской области силами подразделений ПВО Минобороны России, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск" и региональными спецподразделениями Росгвардии уничтожены еще 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Наши защитники продолжают отражение массированной атаки написал он в мессенджере MAX

По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.

На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщал, что ночью 3 мая над территорией субъекта было уничтожено 143 беспилотника, в течение дня – еще 19.