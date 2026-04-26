За ночь над территорией Брянской области уничтожили 43 украинских БПЛА

За ночь над территорией Брянской области сбили 43 вражеских БПЛА За ночь над территорией Брянской области уничтожили 43 украинских БПЛА

Москва26 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск" и спецподразделения Росгвардии в Брянской области обнаружили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Враг совершил атаку ночью 26 апреля.

Уничтожены 43 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет написал Богомаз в своем канале в мессенджере MAX

На местах прилетов работают оперативные и экстренные службы.

По данным Министерства обороны России, всего с 20.00 мск 25 апреля до 7.00 мск 26 апреля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотника.