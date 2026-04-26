Москва26 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск" и спецподразделения Росгвардии в Брянской области обнаружили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Враг совершил атаку ночью 26 апреля.
Уничтожены 43 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нетнаписал Богомаз в своем канале в мессенджере MAX
На местах прилетов работают оперативные и экстренные службы.
По данным Министерства обороны России, всего с 20.00 мск 25 апреля до 7.00 мск 26 апреля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотника.