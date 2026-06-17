В Брянской области уничтожены 47 украинских БПЛА ВС РФ уничтожили 47 украинских БПЛА над Брянской областью

Москва17 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск" и спецподразделения Росгвардии над территорией Брянской области сбили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщило правительство региона.

Враг совершил атаку ночью 17 июня.

Уничтожены 47 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные служб говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня над российскими регионами перехвачены и сбиты 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.