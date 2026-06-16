ВС РФ уничтожили 16 украинских БПЛА над Брянской областью Российские военные сбили 16 украинских БПЛА над Брянской областью

Москва16 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск" и спецподразделения Росгвардии над территорией Брянской области сбили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщило правительство региона.

Враг совершил атаку ночью 16 июня.

Уничтожены 16 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет сказано в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.