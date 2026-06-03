ВС РФ сбили 28 украинских беспилотников в небе над Брянской областью

Над территорией Брянской области уничтожены 28 украинских беспилотников ВС РФ сбили 28 украинских беспилотников в небе над Брянской областью

Москва3 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск" и спецподразделения Росгвардии над территорией Брянской области сбили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщило правительство региона.

Уничтожены 28 вражеских БПЛА самолетного типа. Работают оперативные и экстренные службы говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 8.00 до 20.00 мск над российскими регионами перехвачены и сбиты 82 украинских беспилотных летательных аппарата.