Москва15 маяВести.Над территорией Брянской области уничтожены воздушные цели, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Уточняется, что сбиты 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Пострадавших и разрушений нетговорится в заявлении врио губернатора, опубликованном в мессенджере MAX
В отражении атаки участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск" и сотрудники спецназа регионального управления Росгвардии.