В небе над Брянской областью уничтожены 49 украинских БПЛА

Над Брянской областью сбиты 49 украинских БПЛА В небе над Брянской областью уничтожены 49 украинских БПЛА

Москва5 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск" и спецподразделения Росгвардии над территорией Брянской области сбили 49 украинских беспилотников. Об этом сообщило правительство региона.

Уничтожены 49 вражеских БПЛА самолетного типа. Работают оперативные и экстренные службы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 14.00 до 20.00 мск над российскими регионами перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотников самолетного типа.