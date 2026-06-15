Москва15 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии над территорией Брянской области сбили 59 украинских беспилотников. Об этом сообщило правительство региона.
Враг совершил атаку ночью 15 июня.
Уничтожены 59 вражеских БПЛА самолетного типа. Работают оперативные и экстренные службысказано в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ
Иная информация не приводится.
По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи над российскими регионами перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.