Над территорией Брянской области уничтожены 59 украинских БПЛА ВС РФ сбили 59 украинских беспилотников над Брянской областью

Москва15 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии над территорией Брянской области сбили 59 украинских беспилотников. Об этом сообщило правительство региона.

Враг совершил атаку ночью 15 июня.

Уничтожены 59 вражеских БПЛА самолетного типа. Работают оперативные и экстренные службы сказано в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

Иная информация не приводится.

По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи над российскими регионами перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.