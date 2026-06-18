Москва18 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии над территорией региона сбили 113 украинских беспилотников. Об этом сообщило правительство Брянской области.
Враг совершил атаку ночью 18 июня.
Уничтожены 113 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службыговорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ
Власти поблагодарили бойцов ВС РФ за проделанную работу.
По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.