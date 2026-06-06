За ночь над Брянской областью уничтожили 133 вражеских БПЛА

Более 130 беспилотников ВСУ сбили над территорией Брянской области за ночь За ночь над Брянской областью уничтожили 133 вражеских БПЛА

Москва6 июн Вести.В ночь на 6 июня, субботу, в небе над Брянской областью сбили 133 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дроны ликвидированы силами противовоздушной обороны, мобильно-огневыми группами "БАРС – Брянск", сотрудниками МВД на транспорте и бойцами Росгвардии.

Прошедшей ночью над территорией Брянской области… уничтожены 133 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в официальном Telegram-канале правительства

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.