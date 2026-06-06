Москва6 июнВести.В ночь на 6 июня, субботу, в небе над Брянской областью сбили 133 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Дроны ликвидированы силами противовоздушной обороны, мобильно-огневыми группами "БАРС – Брянск", сотрудниками МВД на транспорте и бойцами Росгвардии.
Прошедшей ночью над территорией Брянской области… уничтожены 133 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в официальном Telegram-канале правительства
На местах работают представители оперативных и экстренных служб.