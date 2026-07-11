Над Брянской областью сбито 134 беспилотника ВСУ за сутки

В Брянской области за сутки уничтожили 134 беспилотника Над Брянской областью сбито 134 беспилотника ВСУ за сутки

Москва11 июл Вести.За минувшие сутки в небе над Брянской областью расчеты ПВО Министерства обороны РФ совместно с мобильными огневыми группами и спецподразделениями уничтожили 134 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО…, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 134 вражеских БПЛА самолетного типа написал Егор Ковальчук

Информация о последствиях ударов уточняется.