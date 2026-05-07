Над Брянской областью за ночь сбит 121 украинский беспилотник Богомаз: над территорией Брянской области уничтожен 121 БПЛА

Москва7 мая Вести.Брянская область минувшей ночью вновь подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности на территории региона был сбит 121 украинских беспилотник, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз.

Это произошло благодаря усилиям ПВО Минобороны РФ, огневых групп бригады "БАРС – Брянск", спецподразделений Росгвардии по Брянской области и МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте.

Прошедшей ночью над территорией Брянской области уничтожен 121 вражеский БПЛА самолетного типа написал Богомаз в MAX

На местах падений обломков ударной техники врага работают экстренные и оперативные службы.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении в регионе 14 беспилотников Украины.