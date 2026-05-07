Москва7 маяВести.В воздушном пространстве Тульской области за прошедшую ночь было перехвачено и сбито 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В своем сообщении он отметил, что в результате налета на область пострадавших среди местного населения нет.
Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 14 украинских беспилотниковнаписано в канале Миляева в MAX
Согласно предварительным сведениям, также не зафиксировано разрушений зданий и инфраструктуры.
Режим беспилотной опасности на территории Тульской области продолжает действовать.