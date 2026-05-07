В Тульской области сбито 14 беспилотников за ночь Миляев: система ПВО Минобороны уничтожила 14 БПЛА в Тульской области

Москва7 мая Вести.В воздушном пространстве Тульской области за прошедшую ночь было перехвачено и сбито 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В своем сообщении он отметил, что в результате налета на область пострадавших среди местного населения нет.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 14 украинских беспилотников написано в канале Миляева в MAX

Согласно предварительным сведениям, также не зафиксировано разрушений зданий и инфраструктуры.

Режим беспилотной опасности на территории Тульской области продолжает действовать.