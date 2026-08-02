В Тульской области за ночь уничтожены 14 украинских беспилотников

14 БПЛА ВСУ сбиты над Тульской областью за ночь В Тульской области за ночь уничтожены 14 украинских беспилотников

Москва2 авг Вести.В небе над Тульской областью в течение минувшей ночи подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 14 украинских беспилотных летальных аппаратов. Данные опубликовал в MAX губернатор региона Дмитрий Миляев.

Пострадавших нет. По предварительным данным разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано говорится в сообщении

Глава региона призвал жителей быть внимательными и незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб в случае обнаружения подозрительных предметов. Опасность атаки БПЛА на территории области сохраняется, отметил он.