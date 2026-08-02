Москва2 авгВести.В небе над Тульской областью в течение минувшей ночи подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 14 украинских беспилотных летальных аппаратов. Данные опубликовал в MAX губернатор региона Дмитрий Миляев.
Пострадавших нет. По предварительным данным разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированоговорится в сообщении
Глава региона призвал жителей быть внимательными и незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб в случае обнаружения подозрительных предметов. Опасность атаки БПЛА на территории области сохраняется, отметил он.