Миляев: 13 украинских БПЛА ликвидированы ночью в небе над Тульской областью

Ночью над Тульской областью сбили 13 украинских БПЛА Миляев: 13 украинских БПЛА ликвидированы ночью в небе над Тульской областью

Москва20 июл Вести.Ночью 20 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в небе над Тульской областью 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Сегодня ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Тульской области предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе продолжает действовать.