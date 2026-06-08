Москва8 июнВести.Расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России сбили еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Еще 13 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нетговорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX
Также Дмитрий Миляев отметил, что, по предварительным данным, инфраструктура и здания не повреждены.