Губернатор Миляев сообщил о перехвате 13 украинских БПЛА над Тульской областью ПВО сбила 13 беспилотников над Тульской областью

Москва8 июн Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России сбили еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Еще 13 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет говорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX

Также Дмитрий Миляев отметил, что, по предварительным данным, инфраструктура и здания не повреждены.