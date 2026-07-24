Москва24 июлВести.Вечером в пятницу, 24 июля, в небе над Тульской областью силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили еще четыре беспилотника, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 4 украинских беспилотника. Пострадавших нетнаписал чиновник
Он добавил, что, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Всего сутки над Тульской областью было уничтожено 16 дронов.