Миляев сообщил об уничтожении еще 4 БПЛА над Тульской областью

Четыре беспилотника уничтожено над Тульской областью Миляев сообщил об уничтожении еще 4 БПЛА над Тульской областью

Москва24 июл Вести.Вечером в пятницу, 24 июля, в небе над Тульской областью силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили еще четыре беспилотника, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 4 украинских беспилотника. Пострадавших нет написал чиновник

Он добавил, что, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Всего сутки над Тульской областью было уничтожено 16 дронов.