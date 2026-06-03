Москва3 июнВести.Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на 3 июня ликвидировали над территорией Тульской области 16 беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил в своем канале МАХ губернатор региона Дмитрий Миляев.
Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще 16 украинских беспилотниковнаписал чиновник
По его данным, в результате случившегося никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.
При этом опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.