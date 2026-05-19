В Тульской области сбит 16-й беспилотник ВСУ за день Губернатор Миляев: ПВО Минобороны уничтожила еще один беспилотник

Москва19 мая Вести.В воздушном пространстве Тульской области был обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате его уничтожения и падения пострадавших нет.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский беспилотник говорится в сообщении Миляева в MAX

Согласно приведенным им предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

Режим беспилотной опасности в Тульской области продолжает действовать.

Всего за 19 мая в небе над регионом было сбито 16 БПЛА.