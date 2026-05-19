Москва19 маяВести.В воздушном пространстве Тульской области был обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.
В результате его уничтожения и падения пострадавших нет.
Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский беспилотникговорится в сообщении Миляева в MAX
Согласно приведенным им предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.
Режим беспилотной опасности в Тульской области продолжает действовать.
Всего за 19 мая в небе над регионом было сбито 16 БПЛА.